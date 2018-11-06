Листи від рідних полонених моряків надійшли до СІЗО
|08:01 03.12.2018
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|Крым
Російська журналістка Вікторія Івльова повідомила на своїй сторінці у Facebook, що листи від близьких трьох полонених росіянами українських моряків надійшли у московське СІЗО “Матроська тиша”.
“Дорогі батьки трьох поранених українських моряків — Андрія Артеменка, Василя Сороки і Андрія Ейдер! У мене немає з вами прямого зв’язку, але, сподіваюся, це повідомлення дійде до вас. Стараннями мого товариша Констянтина Котова ваші листи вже надійшли в СІЗО „Матроська тиша“ і чекають цензури. Це може зайняти день-другий — і діти отримають теплі звісточки з дому!”, — вказала у повідомленні журналістка, , інформує УНН.
Вона також додала посилання на сервіс відправки листів російської Федеральної служби виконання покарань: “Ви і самі можете скористатися системою ФСВП-лист”.
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