Опозиція у Грузії протестує і вимагає дострокових парламентських виборів
|07:51 03.12.2018
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|Грузия
Кілька тисяч людей, не згодних з результатами президентських виборів у Грузії, вийшли на мітинг у Тбілісі. Вони вимагають дострокових виборів до парламенту.
Кілька тисяч людей, які відмовилися визнавати результати другого туру президентських виборів у Грузії, у неділю, 2 грудня, вийшли на мітинг у Тбілісі, який проводить грузинське опозиційне об'єднання "Сила в єдності".
Кандидат від опозиційної партії "Єдиний національний рух" Грігол Вашадзе, який програв вибори, заявив журналістам, що основною вимогою мітингарів є проведення дострокових парламентських виборів, повідомляє Deutsche Welle.
Також опозиція вимагає внесення змін до виборчого законодавства, щоб "виключити використання адміністративних ресурсів у ході передвиборної кампанії і можливість фальсифікації".
У той же час Васадзе заявив про наміри вимагати анулювання результатів другого туру виборів через суд. "Ми не визнаємо вибори проведеними, ми не визнаємо результатів. У Грузії сьогодні немає президента", - наголосив опозиційний політик. За його словами, зараз юристи готують відповідний позов до суду.
Між тим екс-президент Грузії Міхеіл Сакашвілі, який є соратником Грігола Вашадзе, під час відеозвернення до демонстрантів пообіцяв опозиціонерам повернутися до країни і долучитися до них, якщо виникне така необхідність. Нагадаємо, Саакашвілі у Грузії оголошений у розшук.
Як повідомлялося, під час другого туру президентських виборів у Грузії 28 листопада перемогу здобула незалежна кандидатка Саломе Зурабішвілі, яку підтримала правляча партія "Грузинська мрія". Зурабішвілі набрала 59,52 відсотка голосів, а її суперник Грігол Вашадзе - 40,48 відсотка.
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