Кілька тисяч людей, не згодних з результатами президентських виборів у Грузії, вийшли на мітинг у Тбілісі. Вони вимагають дострокових виборів до парламенту.

Кілька тисяч людей, які відмовилися визнавати результати другого туру президентських виборів у Грузії, у неділю, 2 грудня, вийшли на мітинг у Тбілісі, який проводить грузинське опозиційне об'єднання "Сила в єдності".

Кандидат від опозиційної партії "Єдиний національний рух" Грігол Вашадзе, який програв вибори, заявив журналістам, що основною вимогою мітингарів є проведення дострокових парламентських виборів, повідомляє Deutsche Welle.

Також опозиція вимагає внесення змін до виборчого законодавства, щоб "виключити використання адміністративних ресурсів у ході передвиборної кампанії і можливість фальсифікації".

У той же час Васадзе заявив про наміри вимагати анулювання результатів другого туру виборів через суд. "Ми не визнаємо вибори проведеними, ми не визнаємо результатів. У Грузії сьогодні немає президента", - наголосив опозиційний політик. За його словами, зараз юристи готують відповідний позов до суду.

Між тим екс-президент Грузії Міхеіл Сакашвілі, який є соратником Грігола Вашадзе, під час відеозвернення до демонстрантів пообіцяв опозиціонерам повернутися до країни і долучитися до них, якщо виникне така необхідність. Нагадаємо, Саакашвілі у Грузії оголошений у розшук.

Як повідомлялося, під час другого туру президентських виборів у Грузії 28 листопада перемогу здобула незалежна кандидатка Саломе Зурабішвілі, яку підтримала правляча партія "Грузинська мрія". Зурабішвілі набрала 59,52 відсотка голосів, а її суперник Грігол Вашадзе - 40,48 відсотка.