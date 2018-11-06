Штаты провели разведку вблизи аннексированного Крыма
|07:41 03.12.2018
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|Крым
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon американских ВМС провели многочасовую разведку в Черном море.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Интерфакс
Летательные аппараты курсировали вдоль аннексированного Россией Крыма, Керченского пролива и Кубани на расстоянии 34–35 км от границ РФ, находясь над международными водами.
Global Hawk и Poseidon поднялись с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Первый находился вблизи российских границ на протяжении восьми часов.
Оба воздушных судна способны вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника.
Напомним: 26 ноября беспилотник США совершил полет возле аннексированного Крыма и Керченкого пролива. 11 ноября беспилотник США провел разведку на Донбассе.
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