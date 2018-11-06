3 декабря, в Лондоне состоится открытие 100-ой сессии Комитета по безопасности на море (Maritime Safety Committee, MSC — КБМ) Международной морской организации (IMO - International Maritime Organization).

Согласно повестки, во время заседания особое внимание будет уделено проявлению актам насилия на море, таким как пиратство и морской терроризм. В частности, планируется рассмотреть деструктивную деятельность РФ в Азово-Черноморском регионе, в том числе последнее нападение со стороны Российской Федерации на корабельно–катерную группу ВМС Украины, которое является открытым проявлением агрессии, пишет на своей странице в Facebook Дмитрий Тымчук.

Хотя, как известно, Российская Федерация прибегает к провокациям и нападениям на региональном «морском театре» далеко не в первый раз. Так было, например, в случае с захватом «вышек Бойко», блокадой Керченского пролива и открытию огня по самолету АН-26 ВС Украины.

Все эти действия РФ касаются далеко не только Украины. Это - ярко выраженная опасность для самого принципа свободы открытого моря. Фактически, Россия открыла еще один фронт и взяла в заложники пути торгового сообщения, заявляет Тымчук.

Похожие случаи проявления агрессии были зафиксированы во время ирано-иракской «танкерной войны» (1984-1988 гг.) в Персидском проливе, а также при нападении в 2000 г. на эсминец ВМС США «Коул» (USS «Cole»).

Конечно, можно смело прогнозировать, что Москва и в этот раз будет пытаться скорчить хорошую мину при весьма дурно пахнущей игре, и блокировать рассмотрение своих преступлений под предлогом того, что такие вопросы выходят за рамки полномочий ИМО и не должны рассматриваться в рамках Организации, прогнозирует Дмитрий Тымчук.

Однако Украине явно следовало бы заручиться поддержкой представителей ИМО с целью принятия мер против действий РФ и содействия в возобновлении цивилизованного торгового мореплавания в регионе. И мы, и весь мир должны четко осознавать, что сегодняшняя Россия – это не только агрессор, но и государство-террорист, в т.ч. на море.

Нынешняя эскалация конфликта в Керченском проливе со стороны Москвы, а также морская блокада украинских портов должна быть предметом отдельного уведомления и рассмотрения ИМО для принятия оперативных мер реагирования на международном уровне. Возможно, Украине стоит вынести на обсуждение вопрос о создании международной военно-морской группировки для обеспечения безопасности торгового судоходства в Черном и Азовском морях. В качестве альтернативы ИМО может обратиться в ГА ООН для инициирования создания специального комитета, направленного на борьбу с конкретными видами насилия (подобный комитет уже функционировал до 1979 года и зарекомендовал себя позитивно).

Против террористов нужно действовать адекватно. Даже если этот террорист является бензоколонкой для Европы.