Силовики Российской Федерации нарушают собственное законодательство в отношении украинских моряков, не применяя к ним нормы международного права.

Об этом в эксклюзивном комментарии телеканалу NEWSONE сказал адвокат члена экипажа задержанного россиянами с применением оружия в нетральных водах Черного моря украинского корабля "Яны Капу" Юрия Будзило Айдер Азаматов.

"С самого начала, когда мы ознакомились с материалами уголовного дела относительно их (украинских моряков - ред.) - статуса, то во всех протоколах допроса в качестве подозреваемых, а потом уже обвиняемых, они были указаны как военнослужащие ВМС Украины и соответственно были указаны места дислокации. Протокол составляется со слов самого подозреваемого или обвиняемого, однако в фабуле дела они почему-то не указаны как военнослужащие и соответственно как военнопленные в соответствии с Женевской конвенцией. Они просто указаны как группа лиц (перечисление фамилий), которые на военных кораблях, принадлежащих ВМС Украины, незаконно пересекли границу без разрешения", - пояснил адвокат.

Азаматов уточнил, насколько важно для украинских моряков проходить в этом деле в статусе военнопленных.

"Если они будут военнопленными, то нельзя будет применить нормы национального законодательства Российской Федерации, а должны применить нормы международного права. И это будет влиять на их дальнейшее содержание", - сказал он.

Азаматов уточнил, что сейчас все усилия защитников украинских моряков направленны на то, чтобы добиться признания их военнопленными.

"Чтобы в этом уголовном деле они фигурировали как военнопленные... Здесь абсолютные нарушения. С первых дней как их задержали, судили и отправили в СИЗО - все эти действия абсолютно незаконны. В данном случае силовые структуры РФ нарушают свои же законы, не применяя нормы международного права. Это очевидно. Есть много материалов в СМИ, где они сами признают, что это украинские военнослужащие, они нарушили админ границу и все такое. Опровергать это, я думаю, они не будут. В тот момент, когда им избирали меру присечения все происходило настолько быстро и спонтанно, что им нужно было хоть что-то им пришить.

Он уточнил, что сейчас моряки обвиняются по ч.3 статьи 322 УК РФ (Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации).