Щодо кризи в Азовському морі - статистика на 1 грудня 2018, продовження № 2.

Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNew повідомляє:

В якості помсти за активні дії України на морі, на березі та на Заході (маю на увазі дії деяких дипломатів, деяких чиновників, громадянського суспільства та ЗМІ), а також за реакцію західних країн та ЗМІ, РФ постійно різко збільшує час вимушеного очікування дозволу на прохід Керченською протокою на вході та виході в Азовське море суднами, що йдуть до/з Маріуполя/Бердянська, повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Перед входом до Азовського моря середня затримка на 1 судно (годин) склала:

Липень = 28,4

Серпень = 73,1 ↑

Вересень = 47,0 ↓

Жовтень = 77,1 ↑

Листопад = 124 ,2↑ – макс.

Перед виходом з Азовського моря середня втрата часу на 1 судно (годин) склала:

Липень = 57,5

Серпень = 90,1 ↑

Вересень = 79,0 ↓

Жовтень = 91,4 ↑

Листопад = 115 ↑ - макс

Таким чином на 1 грудня 2018 року маємо ситуацію, коли штучна затримка на вході до Азовського моря "наздогнала" та навіть трохи перебільшила за тривалістю час штучного очікування на виході з Азовського моря. Тепер, щоб потрапити до Азовського моря, судно має чекати дозволу в середньому 5 діб. І на виході - теж 5 діб.

Ще раз підкреслимо: головний економічний ефект блокади забезпечується не посеред моря, а саме цими тривалими чеканнями перед Керченською протокою.