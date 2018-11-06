Хронологія кризи в Азовському морі: статистика штучної затримки суден на 1 грудня 2018 Продовження № 2 / Інфографіка
|06:51 03.12.2018
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|Крым
Щодо кризи в Азовському морі - статистика на 1 грудня 2018, продовження № 2.
Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNew повідомляє:
В якості помсти за активні дії України на морі, на березі та на Заході (маю на увазі дії деяких дипломатів, деяких чиновників, громадянського суспільства та ЗМІ), а також за реакцію західних країн та ЗМІ, РФ постійно різко збільшує час вимушеного очікування дозволу на прохід Керченською протокою на вході та виході в Азовське море суднами, що йдуть до/з Маріуполя/Бердянська, повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Перед входом до Азовського моря середня затримка на 1 судно (годин) склала:
Липень = 28,4
Серпень = 73,1 ↑
Вересень = 47,0 ↓
Жовтень = 77,1 ↑
Листопад = 124 ,2↑ – макс.
Перед виходом з Азовського моря середня втрата часу на 1 судно (годин) склала:
Липень = 57,5
Серпень = 90,1 ↑
Вересень = 79,0 ↓
Жовтень = 91,4 ↑
Листопад = 115 ↑ - макс
Таким чином на 1 грудня 2018 року маємо ситуацію, коли штучна затримка на вході до Азовського моря "наздогнала" та навіть трохи перебільшила за тривалістю час штучного очікування на виході з Азовського моря. Тепер, щоб потрапити до Азовського моря, судно має чекати дозволу в середньому 5 діб. І на виході - теж 5 діб.
Ще раз підкреслимо: головний економічний ефект блокади забезпечується не посеред моря, а саме цими тривалими чеканнями перед Керченською протокою.
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