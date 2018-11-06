Щодо кризи в Азовському морі - статистика на 1 грудня 2018, продовження №1.

Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNew повідомляє:

Перебазування та активні дії катерів ВМС України призвели до зменшення ступеня нахабства російських кораблів берегової охорони ФСБ.

Вже у вересні 2018 затримання суден в морі на відстані ближче 12 миль від узбережжя України припинилися, повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

До цього, в травні - серпні, це було майже кожне третє затримання в морі (всього 28),

в тому числі:

травень = 9 з 21/ 43%

червень = 2 з 25/ 8%

липень = 13 з 40/ 33%

серпень = 4 з 14 /29%

Деякі з них проводилися на відстані 3-5 миль від українського узбережжя та слугували демонстрацією імперського нахабства та неповаги як до українців, так і до міжнародного права.