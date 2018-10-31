Хронологія кризи в Азовському морі: статистика штучної затримки суден на 1 грудня 2018 / Інфографіка

06:31 03.12.2018 0 комментариев Крым

Щодо кризи в Азовському морі - статистика на 1 грудня 2018.

Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNew повідомляє:

Затримання під час руху посеред Азовського моря припинились завдяки активним діям нових катерів ВМСУ. В якості помсти РФ різко збільшує час вимушеного очікування на вході та виході в Азовське море, повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Всього зафіксовано 110 затримань безпосередньо в морі (з зупинкою судна під час руху за вимогою кораблів Берегової охорони ФСБ РФ за період з 17.05 по 31.10.2018 року. У 70 випадках (63,6%) затримувалися судна з вантажем на зворотному шляху з Маріуполя / Бердянська в напрямку Керченської протоки. 28 зі 110 суден (25,45%) належали або йшли під прапором країн ЄС. Ще більше - близько 35% - йшли з вантажами для замовників з ЄС.

Статистика виглядає так: 
Травень 2018 = 21 (8 EU). 
Червень = 25 (4 EU).
Липень = 40 (12 EU).
Серпень = 14 (3 EU).
Вересень = 8 (1 EU)
Жовтень = 2 (0 EU).
Листопад = 0

Зменшення затримань в морі обумовлено: 
в серпні – штормовою погодою, 
в вересні, жовтні, листопаді – перебазуванням та активними діями катерів ВМСУ, публікаціями та заявами на Заході.

В вересні 2018 район затримань суден під час руху змістився на 30 миль (50 км) на південь, ближче до окупованого Криму, в зв'язку з появою в Азовському морі нових артилерійських катерів ВМС України *). 

1-20 , 22-31 жовтня, а також весь листопад 2018 затримань посеред моря не було зовсім (фактор кораблів ВМСУ та навчань)

*) Вже за кілька днів після прибуття до Бердянська катери "Лубни" та "Кременчук" розпочали ескортування цивільних суден. Це головна причина припинення затримань посеред моря.

Одразу зауважимо, що затримання суден посеред моря економічного сенсу не мають. АЛЕ вони забезпечували:
демонстраційний ефект, деморалізацію українських військових, розпач органів влади та населення;
тренування екіпажів Берегової охорони ФСБ РФ для наступних завдань;

провокування можливого «casus belli»;

тренування екіпажів для подальших дій на українських морських маршрутах в Чорному морі.



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