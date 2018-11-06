В средствах массовой информации появились снимки позиций российских ЗРК С-400 в оккупированном Крыму, а также карта максимального радиуса действия этих комплексов.

Фотографии являются данными космической разведки, полученными источниками Цензор.НЕТ.

На снимках раскрываются позиции 6 локаций в оккупированном Крыму, где размещаются российские ЗРК.





Радиус действия комплексов С-400 (400 км) и С-300 (250 км). Ярким синим цветом выделен радиус действия ЗРК, недавно прибывших в оккупированные Евпаторию и Джанкой.



Джанкой





Евпатория



Джанкой

Феодосия

Керчь

Южное

Севастополь

Фото Цензор.НЕТ