Позиции российских ЗРК С-400 и С-300 в оккупированном Крыму и их максимальный радиус поражения / Фото, карта
|07:01 03.12.2018
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|Крым
В средствах массовой информации появились снимки позиций российских ЗРК С-400 в оккупированном Крыму, а также карта максимального радиуса действия этих комплексов.
Фотографии являются данными космической разведки, полученными источниками Цензор.НЕТ.
На снимках раскрываются позиции 6 локаций в оккупированном Крыму, где размещаются российские ЗРК.
Радиус действия комплексов С-400 (400 км) и С-300 (250 км). Ярким синим цветом выделен радиус действия ЗРК, недавно прибывших в оккупированные Евпаторию и Джанкой.
Фото Цензор.НЕТ
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