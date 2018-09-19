Парламент Республики Молдова одобрил проведение консультативного референдума о сокращении числа депутатов в один день с парламентскими выборами, 24 февраля.

Вынесение вопроса сокращения количества депутатов со 101 до 61 на референдум было инициировано Демократической партии Молдовы, передает РИА Новости.

Проведение референдума поддержали 53 депутата из 56 присутствующих в зале заседания. Фракции социалистов и коммунистов отказались принимать участие в заседании, заявив, что правящее большинство не уделяет внимания проектам оппозиции.

"Мы хотим провести реформу политического класса, хотим сделать его более ответственным. Мы проводим консультативный референдум, поскольку не успели бы провести законодательный, чтобы внести поправки в конституцию — его подготовка требует больше времени", — сказал один из авторов инициативы депутат-демократ Сергей Сырбу.

Он отметил, что дальнейшая процедура изменения законодательства будет проходить легче, если инициативу поддержит народ.