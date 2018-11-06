В оккупированном Россией Крыму на открытые стоянки аэродрома "Бельбек", который находится вблизи Севастополя, РФ стянула истребители и другую военную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

Отмечается, что спутниковой съемкой зафиксировано 24 единицы самолетов истребительной авиации, среди которых 16 самолетов СУ-27 различной модификации, 8 самолетов - МИГ-29. А также отмечено около 150 спецавтомобилей и другой военной техники.

"По оценкам специалистов увеличение количества стоянок самолетов и мест хранения авиационного вооружения на военной части аэродрома может быть использовано для повышения возможностей по приему боевой авиации, в том числе стратегической. Такие действия Российской Федерации вновь подтверждают тот факт, что страна-оккупант рассматривает временно оккупированный Крым исключительно как очередную военную базу, что будет держать в напряжении весь Европейский континент", - отметили в министерстве.

В апреле 2018 в оккупированном Крыму вблизи Севастополя было выявлено строительство второй посадочной полосы на военном аэродроме "Бельбек". Соответствующие данные были получены с помощью космической съемки. Новая полоса расположится параллельно к уже существующей ВПП и будет длинной около 4 тысяч метров. 22 ноября, первый всепогодный самолет военно-транспортной авиации Ан-148 произвел посадку на военном аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму.

"Бельбек" является аэродромом совместного базирования, на котором с 90 годов была расположена 204 бригада тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, а также выполнялись гражданские рейсы по перевозке пассажиров. С 2002 года "Аэропорт "Бельбек" получил статус международного.



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