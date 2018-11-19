Хронологія кризи в Азовському морі: статистика штучної затримки суден / Інфографіка

14:35 02.12.2018 0 комментариев Крым

Щодо кризи в Азовському морі: статистика за листопад 2018 та за весь період з 17 травня, коли все розпочалось.

Статистика буде дозуватися, публікуватися окремими повідомленнями - з урахуванням недільного відпочинку читачів, про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNew повідомляє:

За період 17.05.2018 – 30.11.2018 включно нами зафіксовано 741 випадок створення штучних перешкод судноплавству силовими структурами РФ, в тому числі 631 - з використанням території та спроможностей окупованого Кримського півострова (рухом по Керченській протоці управляє захоплене як військовий трофей державне підприємство України «Керченський морський торговельний порт».

Кількість створених перешкод (741) включає:

- 110 затримань суден безпосередньо під час руху в Азовському морі на шляху до/ Маріуполя або Бердянська (район №2 на карті-схемі);

- 323 тривалі штучні затримки суден в Керченській протоці перед Азовським морем (район №1 на карті-схемі);

- 308 тривалих штучні затримок суден на зворотному шляху з Маріуполя та Бердянська на якірній стоянці в Азовському морі перед Керченською протокою (район №3).




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