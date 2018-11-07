Хронологія кризи в Азовському морі: судна не витримують тривалого очікування і уходять за іншими завданнями
|18:33 01.12.2018
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|Крым
Щодо кризи в Азовському морі - другий раз за останній тиждень (і ці випадки вперше за весь период Азовської кризи) спостерігаємо, коли судна не витримують тривалого очікування і уходять за іншими завданнями, відмовляючись від рейсів в українські порти.
Сьогодні, 01.12.2018 таке рішення прийняв судновласник танкера MUBARIZ IBRAHIMOV (IMO: 9575292), прапор країни ЄС Flag: Malta, судновласник - величезна турецько-азербайджанська компанія PALMALI SHIPPING - відмовився від контракту...
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
А вперше Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNew зафіксувала таку ситуацію, коли турецький суховантаж ATA (IMO: 9521899) вантажопідйомністю 17 795 тонн - після семиденного очікування (з 16:00 21.11.18 до 22:00 28.11.18) він відмовився від виконання рейсу в Маріуполь і пішов до Одеси.
Шторм Керченській протоці та Азовському морі сьогодні зранку поменшав, рух суден до/з Азовського моря відновився. Поки всі судна, що йдуть до/з Маріуполя/Бердянська стоять як і стояли.
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