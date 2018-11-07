Евросоюз грозит прекратить соглашение о партнерстве с РФ
|15:25 01.12.2018
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|Крым
В Европарламенте предложили рассмотреть возможность прекращения действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между Россией и ЕС.
Об этом говорится в опубликованном проекте доклада по отношениям с Россией, передает УНН.
"Европарламент считает, что отношения между ЕС и Россией требуют новых рамок сотрудничества - только в тех областях, которые необходимы и представляют взаимный интерес, с целью обеспечения безопасности в соседстве ЕС и европейского мирного порядка; Европарламент считает, что СПС следует прекратить", - говорится в проекте документа, подготовленного в комитете ЕП по иностранным делам.
В Европарламенте такую позицию обосновали тем, что "прямое и косвенное участие России в вооруженных конфликтах и ее незаконная аннексия Крыма и нарушение территориальной целостности Грузии представляют собой преднамеренное нарушение демократических принципов и фундаментальных ценностей".
Также в проекте документа ЕП отмечено, что "невыполнение минских соглашений демонстрирует отсутствие доброй воли России", и евродепутаты просят продвижения с консультациями в "нормандском формате".
"Европарламент считает важным поиск путей деэскалации нынешней напряженности и участия в консультациях с Россией для определения мер, направленных на снижение риска недоразумений и просчетов", - говорится в проекте документа.
Также в проекте указано, что ЕП "осуждает нарушение Россией территориальной целостности соседних стран путем незаконного похищения граждан этих стран, с тем чтобы им могли быть предъявлены обвинения в российском суде".
Также в ЕП предложили призвать государства-члены прекратить действие программ "золотой визы/паспорта" для иностранцев из третьих стран за инвестиции.
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве было подписано в 1994 году.
Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что в декабре ЕС продлит санкции против России.
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