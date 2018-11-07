В Европарламенте предложили рассмотреть возможность прекращения действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между Россией и ЕС.

Об этом говорится в опубликованном проекте доклада по отношениям с Россией, передает УНН.

"Европарламент считает, что отношения между ЕС и Россией требуют новых рамок сотрудничества - только в тех областях, которые необходимы и представляют взаимный интерес, с целью обеспечения безопасности в соседстве ЕС и европейского мирного порядка; Европарламент считает, что СПС следует прекратить", - говорится в проекте документа, подготовленного в комитете ЕП по иностранным делам.

В Европарламенте такую позицию обосновали тем, что "прямое и косвенное участие России в вооруженных конфликтах и ​​ее незаконная аннексия Крыма и нарушение территориальной целостности Грузии представляют собой преднамеренное нарушение демократических принципов и фундаментальных ценностей".

Также в проекте документа ЕП отмечено, что "невыполнение минских соглашений демонстрирует отсутствие доброй воли России", и евродепутаты просят продвижения с консультациями в "нормандском формате".

"Европарламент считает важным поиск путей деэскалации нынешней напряженности и участия в консультациях с Россией для определения мер, направленных на снижение риска недоразумений и просчетов", - говорится в проекте документа.

Также в проекте указано, что ЕП "осуждает нарушение Россией территориальной целостности соседних стран путем незаконного похищения граждан этих стран, с тем чтобы им могли быть предъявлены обвинения в российском суде".

Также в ЕП предложили призвать государства-члены прекратить действие программ "золотой визы/паспорта" для иностранцев из третьих стран за инвестиции.

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве было подписано в 1994 году.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что в декабре ЕС продлит санкции против России.