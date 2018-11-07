Президент США Дональд Трамп подтвердил, что отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным исключительно из-за обстрела российскими военными украинских кораблей и взятием в плен членов их экипажей в нейтральных водах Черного моря.

"На основе того, что случилось с кораблями и моряками (Украины – ред.). Это единственная причина", — сказал он в пятницу журналистам перед встречей с премьером Японии Синдзо Абэ.

Его слова транслировал телеканал Fox News, передает РИА Новости.

Ранее Трамп отказался от проведения двусторонних переговоров с Путиным. В качестве причины такого шага он назвал инцидент в Керченском проливе, а в качестве условия встречи Трамп назвал освобождение задержанных украинских моряков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление таким решением Трампа.

Американские СМИ выдвигали версию, что причиной отмены переговоров стала сделка со следствием экс-адвоката Трампа Майкла Коэна, который признался, что давал конгрессу ложные показания по переговорам между Trump Organization и представителями России о проекте строительства в РФ "башни Трампа".