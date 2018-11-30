На якорной стоянке в Керченском проливе два судна получили повреждения / Фото

19:57 30.11.2018 0 комментариев Крым

Ливанский сухогруз Lady Maria в пятницу, 30 ноября, в Керченском проливе получил повреждение.

Инцидент произошел на якорной стоянке, сообщает Морской бюллетень

Сухогруз Lady Maria во время маневрирования запутал свой гребной винт в якорной цепи сухогруза под флагом Мальты Azov Concord. Оба судна ожидали транзита по Керченскому проливу. Причем Lady Maria на якорной стоянке с 24 ноября.

Сухогруз Lady Maria шел из Констанцы в Мариуполь и ожидал транзита чарез Керченский пролив в Азовское море. После повреждения остался на якорной стоянке.

Сухогруз Azov Concord, следовавший в российский порт Ейска, сейчас находится в порту российской Анапы.

Ship manager/Commercial manager MEDNAV CHART SAL Old Saida Road, near Hopital Hajj, Jiye, Lebanon. Registered owner LADY MARIA SHIPPING CO SA Care of Mediterranean Navigation Co (MEDNAV CHART SAL), Old Saida Road, near Hopital Hajj, Jiye, Lebanon

LADY MARIA: IMO 8500070 Flag Togo Call Sign 5VAG2 MMSI 671046000 DWT 3650 Type of ship General Cargo Ship Year of build 1985.

Фото Морской бюллетень



Ещё на эту тему:

14:56 30.11.2018
Спонсор аннексии Крыма стал владельцем царского имения в Ливадии
13:36 29.11.2018
Парк ялтинского санатория "Ясная поляна" передадут из муниципальной собственности в федеральную
12:44 29.11.2018
Рідні не переживайте у СІЗО в Криму багато несправедливо засуджених, і вони гідно зустрінуть моряків
11:01 29.11.2018
Крымские оккупанты уверяют, что не блокируют азовские порты Украины
09:21 29.11.2018
Министр социальной политики подтвердил общение с органами РФ по пенсиям крымчан
09:01 29.11.2018
В больнице оккупированного Крыма распространили инструкцию по выявлению смертников / Документ
17:39 28.11.2018
В оккупированном Крыму появятся "старосты сельских населенных пунктов"
10:59 28.11.2018
В оккупированном Крыму обыскивают дом активистки Украинского культурного центра
18:39 27.11.2018
Долг РФ по иску Ощадбанка о компенсации убытков из-за утраченных в Крыму инвестиций будет ежедневно расти на $97 тыс
14:59 27.11.2018
РФ не признала решение гаагского арбитража о компенсации убытков из-за утраченных в оккупированном Крыму инвестиций
19:36 23.11.2018
Суд по делу капитана судна "Норд" перенесли на декабрь
10:37 23.11.2018
Работавший в оккупированном Крыму российский банк лишен лицензии "за сомнительные транзакции"
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:22 23.11.2018
SOCAR выиграла крупный тендер в Турции
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
Все новости страны
Армения Армения
17:38 27.11.2018
На заседании ПАЧЭС в Ереване украинская делегация потребовала от РФ вернуть пленных моряков
13:09 23.11.2018
Назначен новый постпред Армении в ОДКБ
13:03 22.11.2018
Сегодня миссия от СНГ начнет наблюдать за выборами в парламент Армении
10:01 19.11.2018
В Армении армией РФ проведен показательный «бой в городе» с учетом сирийского боевого опыта
Все новости страны
Болгария Болгария
19:21 28.11.2018
В Болгарии вице-премьер, министр и евродепутат замешаны в паспортной афере
14:15 23.11.2018
В мае 2019 года Болгария войдёт в Шенген по воздуху
11:51 22.11.2018
Выбранный Газпромом маршрут поставок газа по Турецкому потоку пройдет через Болгарию
13:48 20.11.2018
Европейские "друзья Путина" провели съезд в Болгарии / Фото
Все новости страны
Греция Греция
14:56 29.11.2018
Забастовка в Греции: на 24 часа остановился весь транспорт
11:20 21.11.2018
У берегов Греции горит турецкое грузовое судно
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
Все новости страны
Грузия Грузия
20:56 29.11.2018
Победитель президентских выборов в Грузии: Сейчас не время дружить с Россией
18:41 29.11.2018
Вибори президента Грузії: одна сторона мала «неправомірну перевагу» – ОБСЄ
08:46 29.11.2018
На выборах президента Грузии победила Саломе Зурабишвили
07:21 29.11.2018
Предварительные результаты ЦИК Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
16:19 30.11.2018
В Молдове могут завести дело на украинского чиновника за подделку диплома / Фото
19:42 28.11.2018
Кишинев подготовил план действий в связи с объявлением в Украине военного положения
19:11 23.11.2018
Парламент Молдовы разрешил агитацию в день выборов
09:41 23.11.2018
Соглашения между Молдовой и Румынией: смешанные пограничные группы, отмена роуминга и военные учения
Все новости страны
Россия Россия
19:09 30.11.2018
Bloomberg вернул рублю звание самой рискованной валюты и рассказал о «геополитической ловушке» для него
16:27 30.11.2018
Грузооборот морских портов за 9 месяцев 2018 года: группа Новороссийский морской торговый порт (-2,3%)
16:09 30.11.2018
Грузооборот морских портов за 10 месяцев 2018 года: порты Азово-Черноморский бассейна
15:57 30.11.2018
Грузооборот морских портов за 10 месяцев 2018 года: порт Азов (+28%)
Все новости страны
Румыния Румыния
15:37 27.11.2018
Президент Румынии об инциденте в Керченском проливе: Мы готовы к любому сценарию
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
Все новости страны
Турция Турция
14:10 30.11.2018
Турция активно ведет морскую геологоразведку
11:22 30.11.2018
На саммите G20 Трамп встретится c Эрдоганом только неофициально
10:01 29.11.2018
Турция может стать посредником между Украиной и Россией в разрешении конфликта в Керченском проливе.
16:35 28.11.2018
Турецко-российские договоренности по северо-западу Сирии грубо нарушаются сторонниками Асада
Все новости страны
Украина Украина
20:30 30.11.2018
Країни G7 закликали Росію звільнити захоплених на Азові українських моряків
20:03 30.11.2018
97 депутатів Європарламенту просять запровадити нові санкції проти Росії через Азов
19:57 30.11.2018
На якорной стоянке в Керченском проливе два судна получили повреждения / Фото
19:36 30.11.2018
У Меркель пропонують ЄС і США блокаду кораблів РФ через її дії щодо України
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс