Ливанский сухогруз Lady Maria в пятницу, 30 ноября, в Керченском проливе получил повреждение.

Инцидент произошел на якорной стоянке, сообщает Морской бюллетень.

Сухогруз Lady Maria во время маневрирования запутал свой гребной винт в якорной цепи сухогруза под флагом Мальты Azov Concord. Оба судна ожидали транзита по Керченскому проливу. Причем Lady Maria на якорной стоянке с 24 ноября.

Сухогруз Lady Maria шел из Констанцы в Мариуполь и ожидал транзита чарез Керченский пролив в Азовское море. После повреждения остался на якорной стоянке.

Сухогруз Azov Concord, следовавший в российский порт Ейска, сейчас находится в порту российской Анапы.



Ship manager/Commercial manager MEDNAV CHART SAL Old Saida Road, near Hopital Hajj, Jiye, Lebanon. Registered owner LADY MARIA SHIPPING CO SA Care of Mediterranean Navigation Co (MEDNAV CHART SAL), Old Saida Road, near Hopital Hajj, Jiye, Lebanon

LADY MARIA: IMO 8500070 Flag Togo Call Sign 5VAG2 MMSI 671046000 DWT 3650 Type of ship General Cargo Ship Year of build 1985.

Фото Морской бюллетень