У Меркель пропонують ЄС і США блокаду кораблів РФ через її дії щодо України

19:36 30.11.2018 0 комментариев Крым

ЄС і США повинні розглянути можливість заборони заходу до своїх портів російських суден, які прямують з Азовського моря, після того як Росія захопила три українські кораблі.

Про це заявила соратниця канцлерки Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер, яку називають однією з її ймовірних наступниць, в інтерв’ю Reuters, передає Європейська Правда.

"У разі підтвердження акту агресії Росії, я думаю, має бути чітка відповідь" - сказала вона.

"Відповіддю може бути заборона для російських кораблів, які прямують з регіону Азовського моря, заходити в європейські чи американські порти до врегулювання ситуації з Україною" - зазначила Крамп-Карренбауер.

Вона також наголосила, що Німеччина має бути готова до більшої відповідальності щодо своєї зовнішньої політики та до більших витрат на оборону.

Така позиція соратниці Меркель є жорсткішою задекларовану самою канцлеркою, яка виступає за деескалацію та діалог.

Крамп-Карренбауер, яку часто скорочують до АКК або називають "міні-Меркель" є однією з лідерів у гонитві за лідерством у Християнсько-демократичному союзі. ЇЇ основним суперником є Фрадріх Мерц, багаторічний опонент Меркель.

Голову партії мають обрати на з’їзді делегатів ХДС, який відбудеться 7-8 грудня.



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