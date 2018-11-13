Bloomberg вернул рублю звание самой рискованной валюты и рассказал о «геополитической ловушке» для него
|19:09 30.11.2018
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|Россия
Российская валюта падает по отношению к доллару и евро, а также продемонстировала худшую динамику среди развивающихся рынков на фоне недавнего инцидента в Керченском проливе.
Рубль в конце ноября продемонстрировал худшую динамику среди национальных валют развивающихся рынков, пишет Bloomberg, цитирует РБК.
По его данным, российская валюта может завершить месяц в минусе уже второй раз подряд. Пессимизм инвесторов, в частности, усилился после отмены двусторонней встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита G20 в Аргентине.
«В конце месяца отечественная валюта вновь оказалась в ловушке геополитических неприятностей в связи с происшествием в Керченском проливе, — цитирует агентство аналитика АО «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова. — Все позитивные тенденции начала ноября, когда существенно снизились краткосрочные риски внешних ограничений, сошли на нет, что сделало рубль одной из самых слабых валют ЕМ (англ. Emerging Market, развивающиеся рынки. — РБК)».
Агентство подчеркивает, что активы развивающихся рынков дешевеют в ожидании переговоров Трампа с председателем КНР Си Цзиньпинем, а на следующей неделе, перед заседанием ОПЕК, самое резкое за последние десять лет снижение может показать нефть.
В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 30 ноября, рубль падает по отношению к бивалютной корзине. Уже на открытии сессии российская валюта стала падать относительно уровня закрытия предыдущего дня:
доллар подорожал до 66,4 руб. (на момент закрытия — 66,2 руб.), а к 14:20 мск прибавил 30 коп.;
евро сначала торговался по 75,6 руб. (на момент закрытия — 75,4 руб.), а 14:20 мск — по 75,9 руб.
Несколькими днями ранее, 27 ноября, Bloomberg вернул рублю звание самой рискованной валюты в мире. Раньше таковой была турецкая лира, однако она укрепилась после серьезного кризиса в августе на фоне разногласий между Анкарой и Вашингтоном, которые закончились снятием американских ограничений и повышением ключевой ставки до 24% национальным Центробанком.
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