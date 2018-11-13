Bloomberg вернул рублю звание самой рискованной валюты и рассказал о «геополитической ловушке» для него

19:09 30.11.2018 0 комментариев Россия

Российская валюта падает по отношению к доллару и евро, а также продемонстировала худшую динамику среди развивающихся рынков на фоне недавнего инцидента в Керченском проливе. 

Рубль в конце ноября продемонстрировал худшую динамику среди национальных валют развивающихся рынков, пишет Bloomberg, цитирует  РБК.

По его данным, российская валюта может завершить месяц в минусе уже второй раз подряд. Пессимизм инвесторов, в частности, усилился после отмены двусторонней встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита G20 в Аргентине.​

«В конце месяца отечественная валюта вновь оказалась в ловушке геополитических неприятностей в связи с происшествием в Керченском проливе, — цитирует агентство аналитика АО «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова. — Все позитивные тенденции начала ноября, когда существенно снизились краткосрочные риски внешних ограничений, сошли на нет, что сделало рубль одной из самых слабых валют ЕМ (англ. Emerging Market, развивающиеся рынки. — РБК)».

Агентство подчеркивает, что активы развивающихся рынков дешевеют в ожидании переговоров Трампа с председателем КНР Си Цзиньпинем, а на следующей неделе, перед заседанием ОПЕК, самое резкое за последние десять лет снижение может показать нефть.

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 30 ноября, рубль падает по отношению к бивалютной корзине. Уже на открытии сессии российская валюта стала падать относительно уровня закрытия предыдущего дня:

доллар подорожал до 66,4 руб. (на момент закрытия — 66,2 руб.), а к 14:20 мск прибавил 30 коп.;
евро сначала торговался по 75,6 руб. (на момент закрытия — 75,4 руб.), а 14:20 мск — по 75,9 руб.

Несколькими днями ранее, 27 ноября, Bloomberg вернул рублю звание самой рискованной валюты в мире. Раньше таковой была турецкая лира, однако она укрепилась после серьезного кризиса в августе на фоне разногласий между Анкарой и Вашингтоном, которые закончились снятием американских ограничений и повышением ключевой ставки до 24% национальным Центробанком.

 



Ещё на эту тему:

12:58 30.11.2018
Российские олигархи спешно распродают свои суперяхты, опасаясь их ареста / Фото
10:21 29.11.2018
Санкции: Российская судоходная компания "Гудзон" недополучила 400 млн рублей
13:10 27.11.2018
Попавшим под санкции российским банкам разрешили "засекретить" состав правления
14:27 21.11.2018
В МИД России связали новые санкции США с поддержкой террористов в Сирии
07:42 21.11.2018
США ввели санкции против компаний РФ за поставки нефти в Сирию
13:15 19.11.2018
В ЕС предлагают адресный подход к применению санкций
08:39 19.11.2018
Из-за санкций США и ЕС экономика России потеряла 6% ВВП — Bloomberg
19:47 16.11.2018
Росгвардия закупит технику на заводах Дерипаски на 2 млрд
13:38 16.11.2018
В США завернули иск недовольного "повара Путина"
08:24 15.11.2018
В Госдепе разрабатывают, второй "более драконовский" пакет санкций против РФ
18:29 13.11.2018
Из-за подорожания авиакеросина "Аэрофлот" лишился 55 млрд рублей прибыли
17:14 13.11.2018
Постпред США призвал Европу к единству санкционной политики против России
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:22 23.11.2018
SOCAR выиграла крупный тендер в Турции
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
Все новости страны
Армения Армения
17:38 27.11.2018
На заседании ПАЧЭС в Ереване украинская делегация потребовала от РФ вернуть пленных моряков
13:09 23.11.2018
Назначен новый постпред Армении в ОДКБ
13:03 22.11.2018
Сегодня миссия от СНГ начнет наблюдать за выборами в парламент Армении
10:01 19.11.2018
В Армении армией РФ проведен показательный «бой в городе» с учетом сирийского боевого опыта
Все новости страны
Болгария Болгария
19:21 28.11.2018
В Болгарии вице-премьер, министр и евродепутат замешаны в паспортной афере
14:15 23.11.2018
В мае 2019 года Болгария войдёт в Шенген по воздуху
11:51 22.11.2018
Выбранный Газпромом маршрут поставок газа по Турецкому потоку пройдет через Болгарию
13:48 20.11.2018
Европейские "друзья Путина" провели съезд в Болгарии / Фото
Все новости страны
Греция Греция
14:56 29.11.2018
Забастовка в Греции: на 24 часа остановился весь транспорт
11:20 21.11.2018
У берегов Греции горит турецкое грузовое судно
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
Все новости страны
Грузия Грузия
20:56 29.11.2018
Победитель президентских выборов в Грузии: Сейчас не время дружить с Россией
18:41 29.11.2018
Вибори президента Грузії: одна сторона мала «неправомірну перевагу» – ОБСЄ
08:46 29.11.2018
На выборах президента Грузии победила Саломе Зурабишвили
07:21 29.11.2018
Предварительные результаты ЦИК Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
16:19 30.11.2018
В Молдове могут завести дело на украинского чиновника за подделку диплома / Фото
19:42 28.11.2018
Кишинев подготовил план действий в связи с объявлением в Украине военного положения
19:11 23.11.2018
Парламент Молдовы разрешил агитацию в день выборов
09:41 23.11.2018
Соглашения между Молдовой и Румынией: смешанные пограничные группы, отмена роуминга и военные учения
Все новости страны
Россия Россия
19:09 30.11.2018
Bloomberg вернул рублю звание самой рискованной валюты и рассказал о «геополитической ловушке» для него
16:27 30.11.2018
Грузооборот морских портов за 9 месяцев 2018 года: группа Новороссийский морской торговый порт (-2,3%)
16:09 30.11.2018
Грузооборот морских портов за 10 месяцев 2018 года: порты Азово-Черноморский бассейна
15:57 30.11.2018
Грузооборот морских портов за 10 месяцев 2018 года: порт Азов (+28%)
Все новости страны
Румыния Румыния
15:37 27.11.2018
Президент Румынии об инциденте в Керченском проливе: Мы готовы к любому сценарию
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
Все новости страны
Турция Турция
14:10 30.11.2018
Турция активно ведет морскую геологоразведку
11:22 30.11.2018
На саммите G20 Трамп встретится c Эрдоганом только неофициально
10:01 29.11.2018
Турция может стать посредником между Украиной и Россией в разрешении конфликта в Керченском проливе.
16:35 28.11.2018
Турецко-российские договоренности по северо-западу Сирии грубо нарушаются сторонниками Асада
Все новости страны
Украина Украина
20:30 30.11.2018
Країни G7 закликали Росію звільнити захоплених на Азові українських моряків
20:03 30.11.2018
97 депутатів Європарламенту просять запровадити нові санкції проти Росії через Азов
19:57 30.11.2018
На якорной стоянке в Керченском проливе два судна получили повреждения / Фото
19:36 30.11.2018
У Меркель пропонують ЄС і США блокаду кораблів РФ через її дії щодо України
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс