Таємне перенаправлення затриманих українських моряків з Криму є порушенням міжнародних норм.

Так у коментарі телеканалу "112 Україна" заявив адвокат Микола Полозов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"РФ вже порушує норми Женевської конвенції, поводячись з військовополоненими як з кримінальними злочинцями. Звичайно, ніякого СІЗО не повинно бути - їх мали розмістити у спеціальному таборі для військовополонених згідно з міжнародними договорами. Той факт, що їх таємно кудись везуть - теж безумовне порушення", - заявив він.

Адвокат уточнив, що 29 листопада ввечері 21 моряка вивезли з СІЗО Сімферополя і ще трьох - з лікарні в Керчі.

"Більше жодної офіційної інформації про їх місце перебування на даний час немає, є безліч чуток і припущень, але мені не хотіли вони коментувати", - зазначив він.

Полозов також додав, що слід дочекатися офіційного підтвердження інформації, і вже ведеться робота з боку МЗС України і омбудсмена Людмили Денісової.