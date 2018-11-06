Таємне перенаправлення затриманих українських моряків з Криму є порушенням міжнародних норм
|18:47 30.11.2018
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|Крым
Таємне перенаправлення затриманих українських моряків з Криму є порушенням міжнародних норм.
Так у коментарі телеканалу "112 Україна" заявив адвокат Микола Полозов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"РФ вже порушує норми Женевської конвенції, поводячись з військовополоненими як з кримінальними злочинцями. Звичайно, ніякого СІЗО не повинно бути - їх мали розмістити у спеціальному таборі для військовополонених згідно з міжнародними договорами. Той факт, що їх таємно кудись везуть - теж безумовне порушення", - заявив він.
Адвокат уточнив, що 29 листопада ввечері 21 моряка вивезли з СІЗО Сімферополя і ще трьох - з лікарні в Керчі.
"Більше жодної офіційної інформації про їх місце перебування на даний час немає, є безліч чуток і припущень, але мені не хотіли вони коментувати", - зазначив він.
Полозов також додав, що слід дочекатися офіційного підтвердження інформації, і вже ведеться робота з боку МЗС України і омбудсмена Людмили Денісової.
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