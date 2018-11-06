Полонені моряки: у Раді Європи нагадали Росії про права людини
|18:20 30.11.2018
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|Крым
Росія повинна дотримуватися відносно захоплених поблизу Керченської протоки українських військових моряків міжнародних стандартів прав людини.
Про це в ексклюзивному коментарі власному кореспонденту Укрінформу у Страсбурзі заявила комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович.
«Я із занепокоєнням стежу за останньою ескалацією напруженості в Азовському морі. Нагальними є деескалація та запобігання подальшому погіршенню ситуації. Із особами, які були затримані під час цих подій, повинні поводитися із повним дотриманням міжнародних стандартів прав людини, що відповідають їхній ситуації, зокрема щодо отримання медичної допомоги», - заявила комісар РЄ.
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