Агресію на Азові РФ може перенести на Балтику для "захисту" Nord Stream 2
|17:54 30.11.2018
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|Крым
РФ в Азовському морі показала свою здатність до застосування військової сили для "захисту" промислової інфраструктури.
Це є сигналом для міжнародної спільноти, що таким же чином вона може діяти і в Балтійському морі для "захисту" Nord Stream 2.
Про це в ефірі Польського радіо наголосив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, передає Укрінформ.
"Думаю, що агресія в Азовському морі показує, що, захищаючи свою промислову інфраструктуру, Росія може вдатися до застосування сили. І звідси можемо поставити питання: якщо таку ж філософію Росія застосувала для захисту "Північного потоку-2", то чи згідно з цією логікою вона могла б захищатися за допомогою збройних сил чи заявляти про таке право?", - зазначив Чапутович.
Він підкреслив, що остання кризова ситуація у Керченській протоці є "важливим сигналом для міжнародної спільноти, що тут Росія є дуже небезпечним партнером і, згідно з цією логікою, дії Росії є певною загрозою у контексті Балтійського моря".
Відтак, Чапутович підкреслив, що Польща поділяє побоювання України і вважає, що "Північний потік-2" вимагає переосмислення.
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