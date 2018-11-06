РФ в Азовському морі показала свою здатність до застосування військової сили для "захисту" промислової інфраструктури.

Це є сигналом для міжнародної спільноти, що таким же чином вона може діяти і в Балтійському морі для "захисту" Nord Stream 2.

Про це в ефірі Польського радіо наголосив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, передає Укрінформ.

"Думаю, що агресія в Азовському морі показує, що, захищаючи свою промислову інфраструктуру, Росія може вдатися до застосування сили. І звідси можемо поставити питання: якщо таку ж філософію Росія застосувала для захисту "Північного потоку-2", то чи згідно з цією логікою вона могла б захищатися за допомогою збройних сил чи заявляти про таке право?", - зазначив Чапутович.

Він підкреслив, що остання кризова ситуація у Керченській протоці є "важливим сигналом для міжнародної спільноти, що тут Росія є дуже небезпечним партнером і, згідно з цією логікою, дії Росії є певною загрозою у контексті Балтійського моря".

Відтак, Чапутович підкреслив, що Польща поділяє побоювання України і вважає, що "Північний потік-2" вимагає переосмислення.