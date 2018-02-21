Грузооборот морских портов за 9 месяцев 2018 года: группа Новороссийский морской торговый порт (-2,3%)

16:27 30.11.2018 0 комментариев Россия

Консолидированный грузооборот Группы НМТП за январь-сентябрь 2018 года снизился на 2,3% относительно соответствующего периода прошлого года и составил 105 млн 253 тыс. тонн.

Основные драйверы: сохранение положительных тенденций роста перевалки нефтепродуктов (+12,4%) и зерна (+26,6%); рост грузооборота черных металлов и чугуна (+11,2%) в связи с увеличением поставок в страны Европы и Юго-Восточной Азии; снижение перевалки сырой нефти на 14,2% за счет перераспределения объемов экспорта нефти с Западного на Восточное направление, а также в связи с увеличением загрузки российских НПЗ.

За январь-сентябрь 2018 года перевалка наливных грузов на терминалах Группы НМТП снизилась на 6,5% или 5 219 тыс. тонн и составила 75581 тыс. тонн, включая 48 849 тыс. тонн сырой нефти; 25 906 тыс. тонн нефтепродуктов; 583 тыс. тонн КАС и 243 тыс. тонн растительных масел.

Перевалка сырой нефти уменьшилась на 14,2% или 8 102 тыс. тонн, в том числе в Новороссийске на 9,8 и в Приморске на 17,2%. В то же время перевалка нефтепродуктов увеличилась на 12,4% или 2 851 тыс. тонн, что на 9,5 п.п. выше темпов по отрасли (согласно данным АСОП).

Перевалка жидких удобрений (КАС) увеличилась на 27,9%, перевалка растительных масел, напротив, снизилась на 27,9% относительно аналогичного периода 2017 года.

За январь-сентябрь 2018 года перевалка навалочных грузов на терминалах Группы НМТП выросла на 9,4% или 1 126 тыс. тонн относительно аналогичного периода прошлого года и достигла 13 041 тыс. тонн.

Рост грузооборота навалочных грузов преимущественно обеспечен увеличением объемов перевалки зерна на фоне сбора высокого урожая в прошлом зерновом сезоне (2017/2018 гг.) и рекордного экспорта в первом месяце нового сезона (2018/2019 гг.), которому способствовал ажиотаж на зерновом рынке из-за новостей о засухе в сельскохозяйственных регионах Европы и Австралии.

Перевалка зерна выросла на 26,6% или 1 983 тыс. тонн – до 9 447 тыс. тонн. Объем перевалки железорудного сырья практически сохранился на уровне прошлого года и составил 1 854 тыс. тонн. Перевалка угля снизилась на 24,1% или 377 тыс. тонн – до 1 186 тыс. тонн в результате снижения покупательной способности потребителей в Турции на фоне продолжающейся девальвации турецкой лиры, качественный российский уголь замещается менее качественным углем с более низкой стоимостью или нефтяным коксом.

Перевалка химических грузов и сахара-сырца составили 425 и 128 тыс. тонн соответственно.

Отмечается, что снижение доли Группы НМТП по грузообороту зерна среди портов России, несмотря на рост объемов перевалки, вызвано значительным увеличением экспорта зерновых грузов через малые порты Азовского моря (в 1,5 раза, по данным АСОП).

За январь-сентябрь 2018 года перевалка генеральных грузов на терминалах Группы НМТП увеличилась на 7,9% или 819 тыс. тонн и составила 11 159 тыс. тонн.

Увеличение объемов перевалки генеральных грузов преимущественно достигнуто за счёт роста объемов перевалки чугуна в связи с активными продажами в страны ЕС и расширением рынков сбыта (поставки в страны Юго-Восточной Азии). Перевалка черных металлов и чугуна выросла на 11,2% или 1 004 тыс. тонн – до 9 991 тыс. тонн.

Объемы перевалки цветных металлов, лесных и скоропортящихся грузов составили 758 тыс. тонн, 244 тыс. тонн и 166 тыс. тонн соответственно.

Контейнерооборот Группы НМТП в отчетном периоде составил 4 681 тыс. тонн или 469 тыс. TEUs, что на 6,7% в тоннах и на 6,8% в TEU больше объемов за соответствующий период 2017 года.

За январь-сентябрь 2018 года перевалка прочих грузов на терминалах Группы НМТП составила 792 тыс. тонн, увеличившись более чем в 2 раза за счет привлечения к перевалке различных грузов, преимущественно грузов в биг-бегах и спецконтейнерах по прямому варианту.



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