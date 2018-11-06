Польша выступила за расширение санкций против России, но в окончательном коммюнике ЕС упоминаний о санкциях нет
|17:27 30.11.2018
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|Крым
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что его страна выступает за расширение санкций против России из-за ее агрессивных действий в Керченском проливе.
В то же время в эфире Польского радио он сказал, что в окончательном коммюнике ЕС по поводу инцидента в Керченском проливе упоминаний о санкциях нет, сообщает Новое Время.
"Мы считаем, что Украина имеет основания, чтобы требовать решительной позиции ЕС и Запада. В рамках наших дипломатических действий на международных форумах или в ЕС, или НАТО, или в Совете Безопасности ООН мы везде поднимаем проблему решительной реакции на российскую агрессию, то есть разделяем позицию Украины и будем защищать эту позицию на этих форумах", - подчеркнул польский министр.
Он также отметил, что его двухдневный визит в Украину, который начинается в пятницу, приобретает новый характер в контексте российской агрессии. Поэтому этот вопрос будет доминировать в переговорах в Киеве.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что продолжит добиваться соответствующих санкций в отношении Москвы.
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