Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что его страна выступает за расширение санкций против России из-за ее агрессивных действий в Керченском проливе.

В то же время в эфире Польского радио он сказал, что в окончательном коммюнике ЕС по поводу инцидента в Керченском проливе упоминаний о санкциях нет, сообщает Новое Время.

"Мы считаем, что Украина имеет основания, чтобы требовать решительной позиции ЕС и Запада. В рамках наших дипломатических действий на международных форумах или в ЕС, или НАТО, или в Совете Безопасности ООН мы везде поднимаем проблему решительной реакции на российскую агрессию, то есть разделяем позицию Украины и будем защищать эту позицию на этих форумах", - подчеркнул польский министр.

Он также отметил, что его двухдневный визит в Украину, который начинается в пятницу, приобретает новый характер в контексте российской агрессии. Поэтому этот вопрос будет доминировать в переговорах в Киеве.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что продолжит добиваться соответствующих санкций в отношении Москвы.