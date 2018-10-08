Систему цивільного захисту переводять в особливий режим

17:01 30.11.2018 0 комментариев Украина

Уряд ухвалив рішення про переведення системи цивільного захисту в особливий режим на виконання закону про запровадження у 10 областях України воєнного стану, а 4-5 грудня пройдуть командно-штабні навчання.

Про це під час оперативного засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заявив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Після того, як був підписаний указ Президента від 26 листопада про введення воєнного стану в Україні, після того, як ВР підтримала введення закону, урядом було прийнято рішення про переведення системи цивільного захисту в особливий режим... Для цього сьогодні буде прийнято план дій, проведено заходи, які дозволять всі наші засоби і об’єкти привести в стан готовності до особливого періоду", - наголосив Зубко.

За його словами, уряд дає право ДСНС проводити перевірки об’єктів цивільного захисту, а також запускає "той процес, який повинен підготувати як центральний рівень органів виконавчої влади, так і територіальні органи виконавчої влади на місцях".

Він також підкреслив, що реалізація плану заходів, який буде сьогодні озвучений головою ДСНС Миколою Чечоткіним, є персонально відповідальністю органів виконавчої влади всіх рівнів.

"Хотів би наголосити, що той план заходів, який буде доведений головою ДСНС паном Чечоткіним, - це є персональна відповідальність територіальних органів влади і органів місцевого самоврядування", - підкреслив віце-прем'єр.

Крім того, він попередив, що в Україні 4-5 грудня пройдуть командно-штабні навчання, під час яких буде перевірено роботу системи цивільного захисту.

Засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо забезпечення діяльності системи цивільного захисту в умовах впровадження воєнного стану відбувалося в закритому режимі.



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