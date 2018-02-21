Порты Азово-Черноморского бассейна в январе-октябре 2018 года увеличили перевалку на 4,4%.

Почти 230 млн тонн грузов обработали в портах Азово-Черноморского бассейна за первые десять месяцев 2018 года.



Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна РФ по итогам января-октября 2018 года составил 229,21 млн тонн, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 4,4%. Перевалка сухих грузов составила 101,83 млн тонн (+6,7%), наливных - 127,38 млн тонн (+2,7%), сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ.



Темпы роста грузооборота бассейна сокращались и в отчетном периоде достигли минимального значения ниже 5% - 4,4%. С января-февраля по январь-апрель рост грузооборота находился на уровне 8% - 9%, затем сократился до 5% - 6%. В прошлом году по итогам 10 месяцев рост грузооборота составлял 9,8%, передает ТАСС.



Грузооборот порта Новороссийск вырос на 6,7%, до 128,22 млн тонн,

Порт Ростов-на-Дону нарастил перевалку грузов на 21,2%, до 14,45 млн тонн,

Азов - 49,5%, до 9,22 млн тонн,

Ейск - 2,4%, до 3,81 млн тонн,

Темрюк - 29,9%, до 3,02 млн тонн,

Таганрог - 6,4%, до 2,56 млн тонн,

Геленджик - на 10,3%, до 0,14 млн тонн,

Туапсе - на 1,7%, до 21,49 млн тонн,

Порт Тамань сократил перевалку грузов на 5,6%, до 11,59 млн тонн.



Грузооборот портов Крыма за отчетный период упал на 13,1% относительно аналогичного периода 2017 года, до 8,14 млн тонн. Перевалка грузов в порту Керчь сократилась на 14,1%, до 6,74 млн тонн.



Стивидорной компанией ПАО "НМТП" (порт Новороссийск) за отчетный период перевалено 65,05 млн тонн (+2,3%), ЗАО "КТК-Р" - 49,98 млн тонн (+11,3%).