Собранные деньги, вещи первой необходимости, одежду и продукты, за исключением скоропортящихся, крымскотатарские активисты повезут лично либо отправят по почте в Москву.

Об этом ATR сообщил первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

«Вчера вечером выяснилось, что их (украинских моряков — ред.) все-таки вывезли из Симферополя. Теперь есть два способа: отправить почтой или везти. Пока не решили, так как нужно убедиться, где они точно. Отправим все, что собрали, исключим только скоропортящиеся продукты. Их мало. Лучше приобрести на месте», — рассказал Нариман Джелял.

Накануне вечером крымскотатарские активисты закупили все необходимое на собранные в Крыму средства, всего удалось собрать более 200 тысяч рублей.

Они рассортировали все это и то, что принесли неравнодушные и планировали сегодня утром отвезти передачу в Симферопольское СИЗО.