Собранную от крымчан помощь для украинских моряков крымскотатарские активисты повезут в Москву
|16:01 30.11.2018
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|Крым
Собранные деньги, вещи первой необходимости, одежду и продукты, за исключением скоропортящихся, крымскотатарские активисты повезут лично либо отправят по почте в Москву.
Об этом ATR сообщил первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.
«Вчера вечером выяснилось, что их (украинских моряков — ред.) все-таки вывезли из Симферополя. Теперь есть два способа: отправить почтой или везти. Пока не решили, так как нужно убедиться, где они точно. Отправим все, что собрали, исключим только скоропортящиеся продукты. Их мало. Лучше приобрести на месте», — рассказал Нариман Джелял.
Накануне вечером крымскотатарские активисты закупили все необходимое на собранные в Крыму средства, всего удалось собрать более 200 тысяч рублей.
Они рассортировали все это и то, что принесли неравнодушные и планировали сегодня утром отвезти передачу в Симферопольское СИЗО.
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