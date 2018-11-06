Украинских моряков, которых обстреляли и захватили в плен российские пограничники и ФСБ возле Керченского пролива 25 ноября, доставили в московские СИЗО.

Об этом сообщает российский журналист, который работает в Крыму, Антон Наумлюк, сообщает ATR.

«По информации члена ОНК (Общественной наблюдательной комиссии — ред.) Когершын Сагиевой, которая посетила арестованных украинских военных в московском СИЗО Лефортово, там находится 21 человек. Трое раненых находятся в медчасти изолятора «Матросская тишина», также в Москве», — написал журналист в Facebook.

Напомним, 28 ноября в Крыму завершились «суды» над украинскими военными, захваченными в плен в Керченском проливе 25 ноября. Всех арестовали до 25 января. В четверг, 29 ноября, украинских военнопленных начали вывозить из СИЗО в Симферополя в Москву.