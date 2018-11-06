21 украинский моряк доставлен в СИЗО «Лефортово», еще трое — в «Матросской тишине»
|15:01 30.11.2018
|0 комментариев
|Крым
Украинских моряков, которых обстреляли и захватили в плен российские пограничники и ФСБ возле Керченского пролива 25 ноября, доставили в московские СИЗО.
Об этом сообщает российский журналист, который работает в Крыму, Антон Наумлюк, сообщает ATR.
«По информации члена ОНК (Общественной наблюдательной комиссии — ред.) Когершын Сагиевой, которая посетила арестованных украинских военных в московском СИЗО Лефортово, там находится 21 человек. Трое раненых находятся в медчасти изолятора «Матросская тишина», также в Москве», — написал журналист в Facebook.
Напомним, 28 ноября в Крыму завершились «суды» над украинскими военными, захваченными в плен в Керченском проливе 25 ноября. Всех арестовали до 25 января. В четверг, 29 ноября, украинских военнопленных начали вывозить из СИЗО в Симферополя в Москву.
Ещё на эту тему:
Собранную от крымчан помощь для украинских моряков крымскотатарские активисты повезут в Москву
Комитет СФ, МИД и ФСБ рассмотрят 3 декабря "инцидент" в Черном море
У МИД РФ заявляють про можливість окупації регіонів України, де розташовані дипустанови РФ
Щодо ідей перекриття Босфору (Конвенція Монтрьо) як відповіді РФ за Керченську протоку
Муженко: Подтверждены две радиограммы, которыми катер "Бердянск" запрашивал проход через Керченский пролив
Госдеп: Отмена встречи Трампа с Путиным - мощный сигнал для России
Минск впервые прокомментировал конфликт в Керченском проливе