Грузооборот Белгород-Днестровского порта (Украина) за 9 месяцев 2018 года снизился на 21,3% - до 216,02 тыс. тонн.

Объем грузооборота Белгород-Днестровского морского порта (Украина) в январе-сентябре 2018 года составил 210,82 тыс. тонн, что на 21,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, передают «Порты Украины» со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).



Перевалка экспортных грузов снизилась на 23,3% - до 177,93 тыс. тонн. Переработка импортных грузов увеличилась на 42,6% - до 38,09 тыс. тонн.



Переработка сыпучих грузов, в частности - строительных, составила 10,61 тыс. тонн. Перевалка тарно-штучных грузов сократилась на 16,8% - до 205,41 тыс. тонн. В частности, переработка лесных грузов снизилась на 19,2% - до 177,93 тыс. тонн. Перевалка черных металлов сократилась на 11,3% - до 6,77 тыс. тонн, в том числе переработка металлопроката составила 2,55 тыс. тонн, других грузов черных металлов - 4,22 тыс. тонн. Переработка химических грузов и минеральных удобрений составила 8,54 тыс. тонн. Перевалка других тарно-штучных грузов снизилась на 36,2% - до 12,17 тыс. тонн.