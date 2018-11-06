Грузооборот Ренийского порта (Украина) за 9 месяцев 2018 года увеличился на 25,6% – до 932,54 тыс. тонн.

Объем грузооборота Ренийского морского порта (Украина, Одесская область) в январе-сентябре 2018 года составил 932,54 тыс. тонн, что на 25,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, передают «Порты Украины» со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).



Перевалка транзитных грузов выросла на 22,1% - до 885,16 тыс. тонн, импортных грузов в 25 раз до 25,51 тыс. тонн, экспортных грузов - на 36,4% до 21,87 тыс. тонн.



Переработка наливных грузов увеличилась на 2,2% - до 36,27 тыс. тонн. Перевалка сыпучих грузов увеличилась на 28% - до 885,93 тыс. тонн. Переработка тарно-штучных грузов сократилась на 29,5% - до 10,34 тыс. тонн.



Ренийский морской порт расположен на левом берегу реки Дунай в 63 милях от устья реки. Проектная мощность — 7,7 млн тонн. Количество грузовых причалов — 33, длина грузового причального фронта — 3,95 км.



Согласно реестру АМПУ, в порту работают ГП «Ренийский морской торговый порт», ЧП «Ренилис», ООО «Рени-Терминал», ООО «Трансбункер-Дунай», ООО «Агро-Рени», ПАО «Ренийский элеватор», ООО «Рени-Лайн», ООО «Укрчем» и другие портовые операторы.



Ренийский морпорт в 2017 году увеличил грузооборот в сравнении с 2016 годом на 15,7% — до 1,124 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морпортов Украины составил 0,8% против 0,7% в 2016 году.