Грузооборот порта Черноморск (Украина) за 9 месяцев 2018 года вырос на 23,6% - до 15,13 млн тонн.

Объем грузооборот Черноморского порта (Украина) в январе-августе 2018 года составил 15,13 млн тонн, что на 23,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, передают «Порты Украины» со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).



Перевалка экспортных грузов выросла на 11,2% - до 11,53 млн тонн, импортных - в 2,2 раза до 2,84 млн тонн, транзитных - на 20% до 707,83 тыс. тонн. Перевалка грузов во внутреннем сообщении составила 46,16 тыс. тонн.



Переработка наливных грузов сократилась на 15,7% - до 1,10 млн тонн. Перевалка сыпучих грузов увеличилась на 12,9% - до 10,16 млн тонн. Переработка тарно-штучных грузов выросла в два раза - до 3,86 млн тонн.



Контейнерооборот порта составил 88733 TEUs против 14 TEUs годом ранее.



Порт Черноморск (быв. Ильичевский порт) – универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море, территория расположена полосой вдоль причалов от входа вглубь побережья Сухого лимана во второй бассейн к паромному комплексу, включая и третий бассейн. Порт может принимать суда длиной до 275 м (в отдельных случаях до 300 м с разрешения капитана порта). Подходной канал порта имеет длину 1,4 км, ширину 160 м и глубину 16 м. Грузооборот порта за 2017 год вырос на 8,1% и составил 17,2 млн тонн.



В порту работают ГП «МТП «Черноморск», ООО «Трансбалктерминал», ООО «Ильичевский зерновой терминал», ООО «Транс-сервис», ООО «Рисоил Терминал», ООО «Олир Резорсис» и другие портовые операторы.