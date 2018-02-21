Общий грузооборот порта Азов за 10 месяцев 2018 года вырос на 28% - до 11,44 млн тонн.

Общий грузооборот порта Азов за январь-октябрь 2018 года составил 11 млн 444 тыс. тонн, что на 28% превышает показатель аналогичного периода прошлого 2017 года.



Согласно сводной статистике стивидорных компаний, собственный грузооборот морского порта Азов за отчетный период вырос на 39% и составил 9 млн 278 тыс. тонн.



Объем экспорта увеличился на 33% - до 3 млн 949 тыс. тонн, импорта – на 17% до 335 тыс. тонн, каботажа – на 46% до 4 млн 994 тыс. тонн. Объем транзита, напротив, снизился на 4% - до 2 млн 165 тыс. тонн.



В номенклатуре грузов традиционно преобладали зерновые, уголь и нефтепродукты. Объем перевалки зерновых вырос на 43% - до 7 млн 541 тыс. тонн, нефтепродуктов – на 1% до 2 млн 375 тыс. тонн, угля – на 51% до 1 млн 72 тыс. тонн.



Судооборот морского порта Азов также показал положительную динамику. По итогам 10 месяцев 2018 было оформлено 3679 приходов и 3722 отхода судов против 3202 приходов и 3216 отходов судов годом ранее.