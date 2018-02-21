Грузооборот порта Таганрог за 10 месяцев 2018 года вырос на 6% - до 2,56 млн тонн.

Общий грузооборот Таганрогского морского транспортного узла за январь-октябрь 2018 года составил 2 млн 568 тыс. тонн, что на 6% превышает показатель аналогичного периода 2017 года. Об этом региональному корреспонденту ИАА «ПортНьюс» сообщили в ФГБУ «АМП Азовского моря».



Объем обработки зерновых вырос на 8% - до 1 млн 265 тыс. тонн, нефтепродуктов – на 66% до 547 тыс. тонн. Напротив, объем перевалки угля сократился на 17% - до 521 тыс. тонн, черных металлов – на 25% до 80 тыс. тонн.



Объем экспорта за отчетный период 2018 года уменьшился на 2% - до 1 млн 508 тыс. тонн грузов, импорта – на 8% до 80 тыс. тонн. Напротив, объем каботажных грузов вырос на 25% и составил 980 тыс. тонн.



По январь-октябрь текущего года Служба капитана морского порта Таганрог оформила 667 приходов и 647 отходов судов, включая суда портофлота, против 664 приходов и 645 отходов за 10 месяцев 2017 года.