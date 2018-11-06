Грузоперевалка морского терминала «Ника-Тера» (Украина) за 10 месяцев 2018 года выросла на 23% - до 4,3 млн тонн.

Объем грузоперевалки ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера» (ООО «МСП Ника-Тера», входит в холдинг Ostchem, объединяющий предприятия азотной группы Group DF) в январе-октябре 2018 года составил 4,3 млн тонн, что на 23% превышает показатель соответствующего периода прошлого года.



Совокупный грузооборот за январь-октябрь текущего года превысил годовые объемы трех последних летлет.



В структуре грузооборота за октябрь более 0,5 млн тонн или 86% от общего объема составили грузы зерновой группы, шрот и подсолнечное масло, остальные 14% грузов пришлись на навалочные грузы, преимущественно глину.