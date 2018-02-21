Грузооборот морских портов за 10 месяцев 2018 года: порт Ростов-на-Дону (+18%)
|15:31 30.11.2018
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|Россия
Общий грузооборот порта Ростов-на-Дону за 10 месяцев 2018 года вырос на 18% - до 21,1 млн тонн грузов.
Общий грузооборот морского порта Ростов-на-Дону за январь-октябрь 2018 года составил 21,1 млн тонн, что на 18% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют данные ИАА «ПортНьюс».
Как сообщили в Службе капитана морского порта Ростов-на-Дону, доля погрузки в общем грузообороте составляет 66%, что, по данным ИАА «ПортНьюс», соответствует 13,9 млн тонн и на 21% выше уровня прошлого года.
Объем выгрузки составил 558 тыс. тонн, что 13% ниже уровня прошлого года.
Таким образом, объем транзита за отчетный период 2018 года составил 6,6 млн тонн, что на 16% выше соответствующего показателя за 10 месяцев 2017 года.
В номенклатуре грузов преобладали зерновые, нефтепродукты, уголь и навалочные незерновые грузы. Обработка зерновых увеличилась на 67% - до 9,7 млн тонн, нефтепродуктов – на 8% до 6,5 млн тонн. Объем перевалки угля сократился на 12% - до 1,7 млн тонн, незерновых грузов навалом – на 32% до 1,5 млн тонн.
Судозаход порта за 10 месяцев 2018 года составил 7 326 ед. флота.
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