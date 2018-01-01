Турция активно ведет морскую геологоразведку
|14:10 30.11.2018
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|Турция
Турция в последнее время принимает активные меры для снижения зависимости от импорта энергоресурсов.
Турция для обнаружения месторождений углеводородов ведет геологоразведочные работы с использованием отечественных возможностей. С этой целью стартовали геологоразведочные работы на шельфе, расположенном в 19 морских милях от побережья турецкой провинции Мерсин, сообщает Анадолу.
Новая платформа, установленная на шельфе, 26 ноября приступила к геологоразведочным и буровым работам.
Буровые работы продлятся около 60 дней, после чего буксиры доставят платформу в акваторию района Караташ провинции Адана. Работы здесь будут вестись на расстоянии девять морских миль от берега и продлятся около четырех месяцев.
В то же время турецкие исследовательские суда Oruç Reis и Barbaros Hayrettin Paşa 21 продолжают вести сейсморазведку на нефть и газ.
Первое турецкое буровое судно Fatih ведет буровые работы у побережья провинции Анталья. Судно может вести буровые работы на глубине до 12200 метров.
На судне длиной 229 метров работают 210 человек.
Буровое судно было построено в 2011 году в Южной Корее.
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