Грузооборот морских портов за 10 месяцев 2018 года: порт Кавказ (+19%)

15:18 30.11.2018 0 комментариев Россия

Грузооборот порта Кавказ за 10 месяцев 2018 года вырос на 19% - до 42,60 млн тонн.

Общий грузооборот морского порта Кавказ за январь-октябрь 2018 года составил 42 млн 607 тыс. тонн, что на 19% превышает показатель аналогичного периода 2017 года. Об этом региональному корреспонденту ИАА «ПортНьюс» сообщили в службе капитана морского порта Кавказ.

В том числе на рейдовом перевалочном районе порта Кавказ было перевалено 15 млн 648 тыс. тонн экспортных грузов, что на 34% превышает уровень января-октября прошлого года.

Объем перевалки зерна изерновых грузов увеличился на 85% - до 20 млн 714 тыс. тонн, нефтепродуктов – на 5% до 10 млн 885 тыс. тонн, угля – в 2,6 раза до 1 млн 278 тыс. тонн. Напротив, объем обработки серы снизился в 2,5 раза - до 1 млн 148 тыс. тонн.

Объем экспорта порта Кавказ по итогам 10 месяцев 2018 года уменьшился на 7% - до 649 тыс. тонн. Напротив, объем импорта вырос на 63% - до 133 тыс. тонн, каботажа – на 12% до 25 млн 820 тыс. тонн.

Пассажиропоток за отчетный период 2018 года сократился на 74%: был перевезен 1 млн 400 тыс. 288 человек.

Общий объем бункеровки в морском порту Кавказ за 10 месяцев текущего года увеличился на 29% и составил 357,5 тыс. тонн топлива.

Служба капитана морского порта Кавказ зарегистрировала 21 тыс. 83 захода судов за период январь-октябрь 2018 года, что на14% ниже уровня 2017 года.



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