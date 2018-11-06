Грузооборот морских портов Украины за 10 месяцев 2018 года снизился на 0,7% - до более 108 млн тонн.

Объем перевалки грузов в морских портах Украины за январь-сентябрь 2018 года составил более 108 млн тонн, что на 0,7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ).



По итогам 10 месяцев, как отметили в администрации, продолжает улучшаться ситуация с перевалкой основных групп товаров — зерновых, железорудного сырья и металлопродукции, составляющих более 60% грузооборота украинских портов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года перевалка зерна по состоянию на конец октября составляет 94,6% (30,8 млн тонн), железорудного сырья — 98,7% (22,9 млн тонн), черных металлов — 111% (13,2 млн тонн).



Контейнерооборот за отчетный период вырос на 16% и составил 683,8 тыс. TEUs.



Перевалка экспортных грузов в целом за 10 месяцев 2018 года составила 78,7 млн тонн, что на 3,8% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Увеличение экспорта отмечается по следующим группам грузов: нефтепродукты, уголь, черные металлы, химические и минеральные удобрения, контейнеры, крупнотоннажные автомобили.



Перевалка импортных грузов составила почти 18,9 млн тонн (+ 19%). В том числе импорт кокса увеличился в 4,7 раза (408,9 тыс. тонн), химических и минеральных удобрений — в 2,4 раза до 276,2 тыс. тонн. Почти треть всего импорта, поступающего в Украину через морские порты, составляет рудное сырье – 6,2 млн тонн (+ 21%).



Грузооборот транзитных грузов составил 8,6 млн тонн, что на 11% меньше, чем годом ранее.



Всего с начала 2018 года морские порты Украины обработали 9 613 судов, что на 166 ед. или 1,7% меньше аналогичных показателей 2017 года.



С января по октябрь 2018 года было перевезено 465 773 пассажира (внутренние — 463 897 пассажиров; иностранные – 44 206 пассажиров). Большинство пассажиров воспользовалось услугами водного транспорта в портах Одесса и Херсон. Преимущественно это морские прогулки и внутренние перевозки.