Грузооборот Одесского морпорта (Украина) за 10 месяцев 2018 года снизился на 13,1% - до 17,33 млн тонн.

Объем грузооборота Одесского морского порта (Украина) в январе-октябре 2018 года составил 17,33 млн тонн, что на 13,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, передают «Порты «Украины» со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).



Перевалка экспортных грузов сократилась на 13,8% - до 12,49 млн тонн, транзитных - на 40,4% до 1,08 млн тонн, во внутреннем сообщении - на 19,1% до 70,25 тыс. тонн. Переработка импортных грузов увеличилась на 4,2% - до 3,69 млн тонн.



Переработка наливных грузов сократилась на 40,4% - до 1,16 млн тонн. Перевалка сыпучих грузов сократилась на 16,9% - до 6,65 млн тонн. Переработка тарно-штучных грузов снизилась на 4,6% - до 9,51 млн тонн.



Переработка химических и минеральных удобрений выросла на 57,1% - до 25,7 тыс. тонн, скоропортящихся продовольственных грузов - на 74,8% до 24,8 тыс. тонн. Перевалка лесных грузов составила 6,7 тыс. тонн.



Контейнероооброт порта увеличился на 15,2% - до 486 тыс. TEUs. Перевалка других тарно-штучных грузов выросла на 49,8% - до 120,89 тыс. тонн.



Одесский морской порт расположен в юго-западной части Одесского залива на искусственно образованной территории площадью 141 га. В порту обслуживаются суда длиной до 330 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии - более 9 км. Мощности предприятия позволяют ежегодно перерабатывать более 21 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов, контейнерные терминалы рассчитаны на перегрузку более 900 тыс. TEUs. Пассажирский комплекс способен обслужить до 4 млн туристов в год.



Согласно реестру АМПУ, в порту работают ДП «КТО», ООО «Бруклин-Киев», ООО «Металзюкрайн Корп», ООО «Новолог», ООО «Олимпекс Купе Интернешнл», ООО «Новотех-Терминал», ООО «УНСК», ПАО «ГПЗКУ «Одесский зерновой терминал» и другие портовые операторы.



Одесский морпорт в 2017 году сократил грузооборот в сравнении с 2016 годом на 4,4% — до 24,13 млн тонн.