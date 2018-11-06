Грузооборот порта Южный (Украина) за 10 месяцев 2018 года снизился на 2,2% - до 34,18 млн тонн.

Объем грузооборота терминалов всех форм собственности, работающих в порту Южный (Украина), в январе-октябре 2018 года суммарно составил 34,18 млн тонн, что на 2,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, передают «Порты Украины» со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).



Перевалка экспортных грузов снизилась на 8,9% - до 23,56 млн тонн. Переработка импортных грузов увеличилась на 16,4% - до 5,85 млн тонн, транзитных - на 14,7% до 4,61 млн тонн, во внутреннем сообщении - в 4,1 раза до 153,65 тыс. тонн.



Переработка наливных грузов выросла на 11,1% - до 3,32 млн тонн. Перевалка сыпучих грузов сократилась на 10,9% - до 27,20 млн тонн. Переработка тарно-штучных грузов выросла в 2,6 раза - до 3,65 млн тонн.



Контейнерооборот порта вырос на 64,9% — до 94 558 TEUs.



Морской порт «Южный» расположен на берегах Аджалыкского лимана на северо-западном побережье Черного моря. Количество грузовых причалов — 19, длина грузового причального фронта - 4,94 км. С 21 июня 2014 года в порту утверждена осадка 18,5 м. Гавань является самой глубоководной в украинской акватории Черного моря.



В порту работают ООО «Трансинвестсервис», ГП «МТП «Южный», ООО «Дельта Вилмар СНГ», ПАО «Одесский припортовый завод», ПАО «Укртранснафта», ООО «Бориваж», ДП «Сисайд-Украина», ООО «Рисоил — Юг» и другие стивидорные операторы.



Морпорт «Южный» в 2017 году увеличил грузооборот в сравнении с 2016 годом на 6,6% - до 41,89 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морпортов Украины составил 31,6% против 29,8% в 2016 году.