Грузооборот Николаевского морпорта (Украина) за 10 месяцев 2018 года вырос на 16,6% - до 22,45 млн тонн.

Объем грузооборота Николаевского морского порта (Украина) за январь-октябрь 2018 года составил 22,45 млн тонн, что на 16,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, передают «Порты Украины» со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).



Перевалка экспортных грузов выросла на 24,4% - до 16,62 млн тонн, импортных - на 7,1% до 4,76 млн тонн, во внутреннем сообщении - на 83,1% до 836,3 тыс. тонн. Переработка транзитных грузов снизилась в 4,3 раза - до 228,5 тыс. тонн.



Переработка наливных грузов увеличилась на 1,5% - до 2,378 млн тонн. Перевалка сыпучих грузов увеличилась на 20,2% - до 17,74 млн тонн. Переработка тарно-штучных грузов увеличилась на 8,6% - до 2,32 млн тонн.



Николаевский морской порт соединен с морем Бугско-Днепровским лиманским каналом, проходящим по Днепро-Бугскому лиману и реке Южный Буг. Количество грузовых причалов - 21 (в том числе Очаков), длина грузового причального фронта — 3823,9 м.



В порту работают ООО «Днепро-Бугский морской терминал», ООО «Стивидорная компания «Никмет-терминал», ПАО «ГПЗКУ «Николаевский портовый элеватор», ООО «Стивидорная инвестиционная компания», ООО «Новая европейская компания», ООО «Гринтур-ЭКС», ООО «Эвери», ООО «Миконт», ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Нибулон» и другие стивидорные операторы.



Николаевский морпорт в 2017 году увеличил грузооборот в сравнении с 2016 годом на 5% - до 23,53 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морпортов Украины составил 17,7% против 17% в 2016 году.