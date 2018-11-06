Грузооборот Измаильского порта (Украина) за 10 месяцев 2018 года снизился на 0,9% - до 4,05 млн тонн.

Объем грузооборота Измаильского морского порта (Украина) за январь-октябрь 2018 года составил 3,79 млн тонн, что на 0,9% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, передают «Порты Украины» со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).



Перевалка экспортных грузов выросла на 16,6% - до 2,80 млн тонн. Переработка транзитных грузов сократилась на 22,5% - до 921 тыс. тонн, импортных - на 44,9% до 104,09 тыс. тонн, во внутреннем сообщении - в 8,9 раза до 14,49 тыс. тонн.



Переработка наливных грузов увеличилась на 51,2% - до 144,55 тыс. тонн. Перевалка сыпучих грузов сократилась на 1,3% - до 3,69 млн тонн. Переработка тарно-штучных грузов сократилась на 14,5% - до 219,3 тыс. тонн.



Измаильский морской порт расположен в акватории Килийского устья реки Дунай. Количество грузовых причалов - 24, длина грузового причального фронта - 2,696 км. Согласно реестру АМПУ, единственным оператором порта является ГП «Измаильский морской торговый порт».



Измаильский морпорт в 2017 году сократил грузооборот в сравнении с 2016 годом на 10,3% - до 5,09 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морпортов Украины составил 3,8% против 4,3% в 2016 году.