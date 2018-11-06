Грузооборот спецморпорта Ольвия (Украина) за 10 месяцев 2018 года снизился в 2,2 раза - до 2,54 млн тонн.

Объем грузооборота ГП «Стивидорная компания «Ольвия» - единственного оператора специализированного морского порта (СМП) «Ольвия» (Украина, Николаевская область) – за январь-октябрь 2018 года составил 2,54 млн тонн, что в 2,2 раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года, передают «Порты Украины» со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).



Переработка экспортных грузов снизилась в 2,2 раза - до 2,38 млн тонн, импортных - в 2,4 раза до 68,15 тыс. тонн, транзитных - в 3,7 раза до 47,34 тыс. тонн, во внутреннем сообщении - в 4,8 раза до 41,37 тыс. тонн.



Переработка сыпучих грузов сократилась в 2,6 раза - до 2,05 млн тонн. Переработка тарно-штучных грузов выросла на 84,2% - до 486,61 тыс. тонн.



Контейнерооборот порта составил 325 TEUs против 43 TEUs годом ранее. Перевалка других тарно-штучных грузов сократилась в 2,8 раза — до 15,49 тыс. тонн.



СМП «Ольвия» расположен в 25 км от Николаева на левом берегу Днепро-Бугского лимана. Количество грузовых причалов — 7, длина грузового причального фронта — 1,53 км.



СМП «Ольвия» в 2017 году увеличил грузооборот в сравнении с 2016 годом на 5,2% — до 6,88 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морпортов Украины составил 5,2% против 5% в 2016 году.