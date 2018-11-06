Грузооборот Херсонского морпорта (Украина) за 10 месяцев 2018 года снизился на 5% - до 2,42 млн тонн.

Объем грузооборота Херсонского морского порта (Украина) за январь-октябрь 2018 года составил 2,42 млн тонн, что на 5% ниже аналогичного показателя прошлого года, передают «Порты Украины» со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).



Переработка экспортных грузов снизилась на 30,4% - до 1,52 млн тонн. Перевалка грузов во внутреннем сообщении увеличилась в 3,4 раза - до 566,69 тыс. тонн, импортных грузов - на 75,7% до 330,84 тыс. тонн.



Переработка наливных грузов сократилась на 10,1% - до 106,13 тыс. тонн. Перевалка сыпучих грузов сократилась на 10% - до 1,85 млн тонн. Переработка тарно-штучных грузов увеличилась на 24,6% - до 463,08 тыс. тонн.



Херсонский морской торговый порт основан в 1778 году, расположен на правом берегу Днепра, в 15 км от его устья. Проектная мощность - 5 млн тонн грузов в год. Причалы обслуживают 17 портальных, 6 плавучих кранов, а также 135 ед. погрузочной техники. Грузооборот Херсонского морпорта в 2016 году снизился на 10,2% - до 3,71 млн тонн.



В акватории Херсонского морпорта оперируют такие компании, как Херсонский судостроительный завод, ГП «Херсонский морской торговый порт», компания «Днепро Карго Лимитед», ООО «Херсонес», ООО «Вторметэкспорт», «Укрречфлот» и другие.



Херсонский морпорт в 2017 году сократил грузооборот в сравнении с 2016 годом на 10% - до 3,34 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морпортов Украины составил 2,5% против 2,8% в 2016 году.