Украина готовит "зеркальные действия" на задержание РФ украинских моряков

12:50 30.11.2018 0 комментариев Крым

Служба безопасности Украины заявляет, что украинские власти готовят "зеркальные действия" на задержание Россией украинских военных моряков.

Об этом на брифинге сообщил глава аппарата руководителя СБУ Игорь Гуськов, передают Українські Новини.

"Принимаются решения о проведении "зеркальных действий" на действия российских военных", - сказал он.

 



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