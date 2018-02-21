Грузооборот Азово-Донского речного бассейна за 10 месяцев 2018 года увеличился на 10% - до 9,628 млн тонн.

Общий грузооборот в границах Азово-Донского бассейна ВВП по состоянию на 1 ноября 2018 года составил 9 млн 628 тыс. тонн различных грузов, что на 10% выше показателя за соответствующий период 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация».



Внутренний грузооборот за отчетный период вырос на 10%, до 1 млн 655 тыс. тонн, объем транзитных грузов – также на 10%, до 7 млн 973 тыс. тонн.



Судопоток Азово-Донского бассейна ВВП по состоянию на 1 ноября 2018 года составил 5568 ед. судов и составов, в том числе, 2738 в движении вниз и 2830 ед. флота в движении вверх. Годом ранее было 5086 судов и составов: 2515 в движении вниз и 2571 ед. флота – вверх.



В октябре 2018 года общий грузооборот в границах Азово-Донского бассейна ВВП увеличился на 24% и составив 1 млн 551 тыс. тонн грузов. В номенклатуре грузов преобладали пшеница (20,9%), мазут (18,4%) и вакуумный газойль (9,8%). Транзитный грузопоток вырос на 24%, до 1 млн 236 тыс. тонн, внутренний грузооборот бассейна – на 23%, до 315 тыс. тонн.



Судопоток в октябре 2018 года составил 866 единицы судов и составов (442 в движении вниз и 424 – вверх). За соответствующий период прошлого года всего было 694 единицы флота: 355 судов прошли вниз, 339 – вверх.