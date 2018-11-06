Грузооборот Бердянского морпорта (Украина) за 10 месяцев 2018 года году снизился на 21,1% - до 1,59 млн тонн.

Объем грузооборота Бердянского морского порта (Украина, Запорожская область) в январе-октябре 2018 года составил 1,59 млн тонн, что на 21,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, передают «Порты Украины» со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).



Перевалка экспортных грузов снизилась на 12,3% - до 1,56 млн тонн. Переработка грузов во внутреннем сообщении составила 10,5 тыс. тонн, импортных грузов - 12,7 тыс. тонн.



Переработка сыпучих грузов сократилась на 16,5% - до 1,39 млн тонн. Переработка тарно-штучных грузов сократилась на 38,9% - до 194,5 тыс. тонн.



Бердянский морской порт расположен в северо-восточной части Бердянского залива. Включает внешний рейд, внутренний рейд (гавань Бердянск) и подходной канал длиной 20 км, шириной — 90 м, глубиной — 8,55 м и проходной осадкой — 7,9 м. Количество грузовых причалов — 11, длина грузового причального фронта — 1798 м.



Согласно реестру АМПУ, в порту работают операторы ГП «БМТП», ООО «Новая Хортица», ООО «Агро-класс» и ООО «Аскет-шиппинг».



Бердянский морпорт в 2017 году сократил грузооборот в сравнении с 2016 годом на 36,9% — до 2,39 млн тонн.