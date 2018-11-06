У МИД РФ заявляють про можливість окупації регіонів України, де розташовані дипустанови РФ
|12:39 30.11.2018
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|Крым
У Міністерстві закордонних справ Росії офіційно заявляють про можливість окупації регіонів України, де розташовані дипломатичні установи РФ.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві заявила офіційний речник російського МЗС Марія Захарова.
Зокрема, на запитання про те, що в ситуації постійних акцій протесту біля російських дипустанов в Україні, чи можливе перенесення російських дипломатичних консульств із Києва та Львова на окупований Донбас, Захарова сказала: «Щодо того, що ви запитали, чи не було думки щодо перенесення кудись цих представництв (Росії в Києві та Львові - УНІАН), розумієте, наш недавній історичний приклад говорить про те, що іноді не потрібне перенесення, а іноді так виходить, що змінюється статус дипломатичних представництв».
«У нас, приміром, було генеральне консульство в Сімферополі, а потім стало представництво закордонних справ у регіоні. Виходить ось так», - сказала Захарова.
Раніше у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації завили, що «у російської громадськості може лопнути терпіння», що призведе до нападу на дипломатичні представництва України на російській території.
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