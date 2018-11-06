Грузооборот Мариупольского морпорта (Украина) за 10 месяцев 2018 года снизился на 7,2% - до 5,01 млн тонн.

Объем грузооборота Мариупольского морского порта (Украина) в январе-октябре 2018 года составил 5,01 млн тонн, что на 7,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, передают «Порты Украины» со ссылкой на пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ).



Перевалка экспортных грузов снизилась на 7,2% - до 4,25 млн тонн, импортных грузов - на 8,7% до 709,2 тыс. тонн, грузов во внутреннем сообщении - на 48,2% до 45,2 тыс. тонн.



Перевалка сыпучих грузов сократилась на 14,4% - до 1,384 млн тонн. Перевалка тарно-штучных грузов сократилась на 2,6% - до 3,61 млн тонн. Перевалка наливных грузов сократилась в 6 раз - до 12,3 тыс. тонн. Весь этот объем составило растительное масло.



Мариупольский морской порт расположен в северо-западной части Таганрогского залива Азовского моря, в 14 милях от входа в залив. Акватория порта включает внутренний и внешний рейды. Количество грузовых причалов — 18, длина грузового причального фронта — 3,657 км. Согласно реестру АМПУ, единственным оператором порта является ГП «Мариупольский морской торговый порт».



Мариупольский морпорт в 2017 году сократил грузооборот в сравнении с 2016 годом на 14,3% — до 6,51 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морпортов Украины составил 4,9% против 5,7% в 2016 году.