Щодо ідей перекриття Босфору (Конвенція Монтрьо) як відповіді РФ за Керченську протоку
|11:47 30.11.2018
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|Крым
Конвенція Монтрьо дуже складна в мові і для розуміння. Зокрема для обчислення тонажності кораблів та суден і строків. Але про прохід військових суден дуже однозначна.
Заборона може бути, якщо сама Туреччина відчуває загрозу для себе, якщо Туреччина у війні, для воюючих чорноморських країн. Для воюючих чорноморських країн – ми так розуміємо, що для усіх (інакше Туреччину втягнуть в конфлікт на чиємось боці).
Про це пише на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Тому, якщо ми переконаємо турків, що ми у війні з РФ, вона перекриє протоки для обох сторін.
І ми залишимось з тим, що є. Навіть без права на відвідування Туреччини або приходу нових кораблів з США чи від когось, де ще домовимось.
Росіяни теж з тим, що є. А в них є набагато більше. Хіба що на бази повернуться ті кораблі, що зараз в Сирії. Чим усе це нам допоможе ми не розуміємо, звертає увагу експерт.
Для комерційних кораблів окремої держави перекрити протоки на основі Конвенції Монтрьо неможливо. Тим більше, що і сенсу немає.
Пропозиції «Майдану Закордонних справ» від 23 травня 2018 по санкціям проти азовських та чорноморських портів РФ за обслуговування морського трафіку до окупованого Кримського півострову - кращі і набагато більш реалістичні, підкреслює Клименко.
Таким чином – заклики до застосування Конвенції Монтрьо можна розцінити або як відволікання уваги, типу: ми щось робимо, дивіться - на святе замахнулись; або ж просто як привід для поширення освіти та інформованості на широкий загал, щоб багато людей хоча б її прочитали.
(Текст Конвенції додається)
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