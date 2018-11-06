Конвенція Монтрьо дуже складна в мові і для розуміння. Зокрема для обчислення тонажності кораблів та суден і строків. Але про прохід військових суден дуже однозначна.

Заборона може бути, якщо сама Туреччина відчуває загрозу для себе, якщо Туреччина у війні, для воюючих чорноморських країн. Для воюючих чорноморських країн – ми так розуміємо, що для усіх (інакше Туреччину втягнуть в конфлікт на чиємось боці).

Про це пише на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Тому, якщо ми переконаємо турків, що ми у війні з РФ, вона перекриє протоки для обох сторін.

І ми залишимось з тим, що є. Навіть без права на відвідування Туреччини або приходу нових кораблів з США чи від когось, де ще домовимось.

Росіяни теж з тим, що є. А в них є набагато більше. Хіба що на бази повернуться ті кораблі, що зараз в Сирії. Чим усе це нам допоможе ми не розуміємо, звертає увагу експерт.

Для комерційних кораблів окремої держави перекрити протоки на основі Конвенції Монтрьо неможливо. Тим більше, що і сенсу немає.

Пропозиції «Майдану Закордонних справ» від 23 травня 2018 по санкціям проти азовських та чорноморських портів РФ за обслуговування морського трафіку до окупованого Кримського півострову - кращі і набагато більш реалістичні, підкреслює Клименко.

Таким чином – заклики до застосування Конвенції Монтрьо можна розцінити або як відволікання уваги, типу: ми щось робимо, дивіться - на святе замахнулись; або ж просто як привід для поширення освіти та інформованості на широкий загал, щоб багато людей хоча б її прочитали.

(Текст Конвенції додається)