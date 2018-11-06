Украинский бронированный катер "Бердянск" заранее предупредил российскую сторону о переходе в Азовское море, утверждает начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

"Есть подтверждение еще двух радиограмм, в которых четко звучит то, что наш малый бронированный катер "Бердянск" осуществляет запрос и общается с диспетчером поста технического наблюдения береговой охраны Федеральной службы безопасности Российской Федерации", – цитирует Муженко издание Гордон.



По его словам, в радиограммах зафиксировано, что украинский корабль готов принять на борт лоцмана "и действовать согласно плану".



"Предупреждение о проходе по Керченскому проливу подано за четыре часа до начала перехода, что соответствует процедуре", – добавил глава Генштаба.



25 ноября катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российский пограничный корабль "Дон" таранил украинский буксир. Россияне перекрыли сухогрузом проход под Крымским мостом, вынудив корабли ВМС Украины остановиться.



Когда катера и буксир легли на обратный курс, намереваясь вернуться в Одессу, в нейтральных водах Черного моря они были атакованы и задержаны кораблями ФСБ РФ.



Трое украинских моряков ранены: один является офицером, двое – военнослужащими контрактной службы.



27-го и 28 ноября "суды" в Керчи и Симферополе приняли решения взять под стражу 24 украинских моряков.